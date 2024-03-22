Ще 870 окупантів і майже 190 одиниць техніки: втрати ворога на 22 березня
22 березня 2024, 08:22Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України понад 434 тисячі військових. Окрім того, тисячі одиниць техніки.
Так, лише за минулу добу Сили оборони ліквідували 890 російських загарбників. Також наші герої знищили десятки техніки агресора.
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Втрати Росії на ранок 22 березня
- Особового складу – близько 434 710 (+870),
- танків – 6840 (+8),
- бойових броньованих машин – 13 111 (+37),
- артилерійських систем – 10775 (+35),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- засобів ППО – 723 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8388 (+23),
- крилатих ракет – 1953 (+31),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 287 (+45),
- спеціальної техніки – 1749 (+8).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зауважимо, що напередодні бійці ССО знищили укріплений спостережний пункт окупантів на Авдіївському напрямку. Кадри потужної роботи наших воїнів – за посиланням.