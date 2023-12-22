Ще 1080 окупантів і 108 одиниць техніки: втрати ворога на 22 грудня
22 грудня 2023, 07:57Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває в Україні вже майже 22 місяці. Втрати агресора вже перевищили 350 тисяч бійців і 47 тисяч одиниць техніки та озброєння.
Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1080 окупантів і знищили десятки одиниць техніки ворога. Про це інформує 24 Канал.
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Втрати Росії на ранок 22 грудня
- Особового складу близько 351 350 (+1080),
- танків – 5837 (+9),
- бойових броньованих машин – 10843 (+18),
- артилерійських систем – 8250 (+24),
- РСЗВ – 932 (+0),
- засобів ППО – 611 (+0),
- літаків – 324 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
- крилатих ракет – 1613 (+0),
- кораблів / катерів – 22 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25),
- спеціальної техніки – 1217 (+9).
ССО вдарили по окупантах на лівому березі Херсонщини
- Зауважимо, 18 грудня у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський "Солнцепьок".
- З цієї вогнеметної системи агресор неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі села Кринки.
- Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ завдали вогневого ураження по ворожій техніці. Тож у росіян ще мінус один "Солнцепьок".