Ще 1080 окупантів і 108 одиниць техніки: втрати ворога на 22 грудня

22 грудня 2023, 07:57
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, триває в Україні вже майже 22 місяці. Втрати агресора вже перевищили 350 тисяч бійців і 47 тисяч одиниць техніки та озброєння.

Лише за минулу добу українські захисники та захисниці ліквідували ще 1080 окупантів і знищили десятки одиниць техніки ворога. Про це інформує 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 22 грудня

  • Особового складу близько 351 350 (+1080),
  • танків – 5837 (+9),
  • бойових броньованих машин – 10843 (+18),
  • артилерійських систем – 8250 (+24),
  • РСЗВ – 932 (+0),
  • засобів ППО – 611 (+0),
  • літаків – 324 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6365 (+23),
  • крилатих ракет – 1613 (+0),
  • кораблів / катерів – 22 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10944 (+25),
  • спеціальної техніки – 1217 (+9).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ССО вдарили по окупантах на лівому березі Херсонщини

  • Зауважимо, 18 грудня у Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що під час ведення розвідки на Херсонському напрямку оператори ССО виявили російський "Солнцепьок".
  • З цієї вогнеметної системи агресор неодноразово завдавав ударів по позиціях Сил оборони в районі села Кринки.
  • Оператори ССО спільно з військовослужбовцями 140-го окремого розвідувального батальйону Морської піхоти та СБУ завдали вогневого ураження по ворожій техніці. Тож у росіян ще мінус один "Солнцепьок".
Автор: Юлія Муріна