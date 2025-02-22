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24 Канал Новини України Ще 1140 окупантів і 385 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 22 лютого
22 лютого, 07:15
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Ще 1140 окупантів і 385 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 22 лютого

Юлія Муріна
Основні тези
  • Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1140 окупантів і знищили понад 380 одиниць ворожої техніки й озброєння.
  • Росія вже втратила 866 тисяч бійців.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1140 окупантів. Окрім того, знищили понад 380 одиниць ворожої техніки й озброєння.

Від початку повномасштабної війни Росія вже втратила 866 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року

  • Особового складу – близько – 866 000 (+1140),
  • танків – 10161 (+15),
  • бойових броньованих машин – 21139 (+9),
  • артилерійських систем – 23528 (+66),
  • РСЗВ – 1295 (+0),
  • засобів ППО – 1080 (+0),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів  – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26311 (+155),
  • крилатих ракет – 3064, 
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38234 (+139),
  • спеціальної техніки – 3754 (+1).

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Втрати ворога на 22 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ