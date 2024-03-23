Мінус ще 1050 окупантів, 12 танків та інша техніка: втрати ворога на 23 березня

23 березня 2024, 07:41
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

За понад два роки повномасштабної війни проти України Росія вже втратила більш ніж 435 тисяч бійців. Окрім того, майже 60 тисяч військової техніки.

Лише за минулу добу в агресора мінус 1050 солдатів. Також Сили оборони перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.

Дивіться також В Україні ліквідували 8 офіцерів і командира роти спецназу Росії: хто увійшов у нову "партію"

 

Які втрати в Росії

  • Особового складу – близько 435 760 (+1050),
  • танків – 6852 (+12),
  • бойових броньованих машин – 13130 (+19),
  • артилерійських систем – 10811 (+36),
  • РСЗВ – 1018 (+0),
  • засобів ППО – 723 (+0),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8463(+75),
  • крилатих ракет – 1992 (+39),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57),
  • спеціальної техніки – 1768 (+19).

Цікаво Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Юлія Муріна