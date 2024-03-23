Мінус ще 1050 окупантів, 12 танків та інша техніка: втрати ворога на 23 березня
23 березня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За понад два роки повномасштабної війни проти України Росія вже втратила більш ніж 435 тисяч бійців. Окрім того, майже 60 тисяч військової техніки.
Лише за минулу добу в агресора мінус 1050 солдатів. Також Сили оборони перетворили на брухт десятки одиниць ворожої техніки, передає 24 Канал.
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Які втрати в Росії
- Особового складу – близько 435 760 (+1050),
- танків – 6852 (+12),
- бойових броньованих машин – 13130 (+19),
- артилерійських систем – 10811 (+36),
- РСЗВ – 1018 (+0),
- засобів ППО – 723 (+0),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8463(+75),
- крилатих ракет – 1992 (+39),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14344 (+57),
- спеціальної техніки – 1768 (+19).
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