Ще майже 600 окупантів та 90 одиниць російської техніки: втрати ворога на 27 червня

За понад 16 місяців повномасштабної війни українські захисники та захисниці вже ліквідували більше, ніж 226 тисяч російських загарбників. Окрім того, знищили дуже багато ворожої техніки.

За минулу добу наші воїни "задвохсотили" ще 590 окупантів. Тож загальна кількість ліквідованих російських військових уже перевищила 226 тисяч.

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Втрати агресора

Особового складу – близько 226 170 (+590),

танків – 4036 (+5),

бойових броньованих машин – 7 834 (+14),

артилерійських систем – 4 083 (+28),

РСЗВ – 626 (+2),

засобів ППО – 386 (+1),

літаків – 314 (+0),

гелікоптерів – 308 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10),

крилатих ракет – 1261 (+2),

кораблів /катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772(+21),

спеціальної техніки – 563 (+6).

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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу ЗСУ

На Таврійському напрямку лише за добу знищили 4 роти окупантів

Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що за одну добу втрати Росії вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Зауважимо, що рота в більшості армій світу складає 80–250 військовослужбовців.

Також Сили оборони знищили 15 одиниць військової техніки агресора. Зокрема, 4 ББМ, 2 БпЛА "Supercam", самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація", автомобільну техніку, а ще склад боєприпасів.