Понад 700 ворогів, танки, ППО й десятки іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня

В Україні 612 доба повномасштабної війни. За понад 20 місяців українські захисники вже ліквідували майже 300 тисяч окупантів.

Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 740 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць різноманітної ворожої техніки.

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Втрати Росії на ранок 28 жовтня

особового складу – 298 420 (+740);

танків – 5167 (+22);

бойових броньованих машин – 9749 (+23);

артилерійських систем – 7180 (+18);

РСЗВ – 834 (+0);

засоби ППО – 558 (+2);

літаків – 320 (+0);

гелікоптерів – 324 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);

крилаті ракети – 1541 (+3);

кораблі /катери – 20 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);

спеціальна техніка – 1011 (+0).



Втрати ворога 28 жовтня 2023 року

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