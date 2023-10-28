Понад 700 ворогів, танки, ППО й десятки іншої техніки: втрати ворога на 28 жовтня
28 жовтня 2023, 07:55Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 612 доба повномасштабної війни. За понад 20 місяців українські захисники вже ліквідували майже 300 тисяч окупантів.
Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю від ще 740 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць різноманітної ворожої техніки.
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Втрати Росії на ранок 28 жовтня
- особового складу – 298 420 (+740);
- танків – 5167 (+22);
- бойових броньованих машин – 9749 (+23);
- артилерійських систем – 7180 (+18);
- РСЗВ – 834 (+0);
- засоби ППО – 558 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+9);
- крилаті ракети – 1541 (+3);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11);
- спеціальна техніка – 1011 (+0).
Втрати ворога 28 жовтня 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, які наслідки атаки росіян по ворожій техніці в тимчасово окупованому Бердянську. За його словами, ворог зазнав суттєвих втрат в авіації.
- Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти у спробі оточити Авдіївку Донецької області втратили щонайменше одну бригаду. Попри це, за словами українського лідера, вороги не планують відмовлятися від намірів захопити весь Донбас.
- Радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник на засіданні Радбезу ООН заявив, що наша держава знищуватиме аеропорти, зброю та військових Росії до повної деокупації наших земель.