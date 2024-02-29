Понад 170 одиниць техніки та 1150 бійців: втрати ворога на 29 лютого
29 лютого 2024, 07:38Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
В Україні 735 день повномасштабної російської агресії. За минулу добу наші захисники та захисниці ліквідували ще 1150 ворожих загарбників.
Загальні втрати окупантів уже перевищили 413 тисяч осіб. Окрім того, наші Герої ліквідували понад 55 тисяч одиниць техніки Росії, передає 24 Канал.
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Які втрати в агресора
- Особового складу – 413 760 (+1150),
- танків – 6593 (+23),
- бойових броньованих машин – 12 552 (+44),
- артилерійських систем – 10070 (+41),
- РСЗВ – 1000 (+0),
- засобів ППО – 690 (+2),
- літаків – 342 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7768 (+15),
- крилатих ракет – 1912 (+0),
- кораблів / катерів – 25 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13152 (+40),
- спеціальної техніки – 1601 (+7).
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Скільки окупантів знищено
- На пресконференції 25 лютого Володимир Зеленський назвав втрати країни-агресора.
- Президент заявив, що разом з пораненими Росія вже втратила близько 500 тисяч бійців.
- Глава нашої держави уточнив, що вбитими нараховується близько 180 тисяч окупантів.