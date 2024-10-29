Ліквідовано ще 1360 окупантів і 235 одиниць техніки: втрати ворога на 29 жовтня
29 жовтня 2024, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1360 російських загарбників. Також наші воїни знищили 235 одиниць техніки агресора.
Станом на ранок 29 жовтня Росія вже втратила у повномасштабній війні понад 692 тисячі бійців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 29 жовтня 2024 року
- Особового складу – близько 692080 (+1360),
- танків – 9129 (+9),
- бойових броньованих машин – 18404 (+9),
- артилерійських систем – 19917 (+45),
- РСЗВ – 1241 (+1),
- засобів ППО – 984 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 17939 (+72),
- крилатих ракет – 2625 (+0),
- кораблів /катерів - 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27749 (+89),
- спеціальної техніки – 3566 (+10).
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