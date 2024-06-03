Майже 1300 окупантів, 3 ППО та близько 200 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 3 червня
3 червня 2024, 07:23Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили майже дві сотні одиниць ворожої техніки.
Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки, пише 24 Канал.
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Втрати Росії на 3 червня
- Особового складу – близько 511 130 (+1270),
- танків – 7779 (+14),
- бойових броньованих машин – 15 002 (+22),
- артилерійських систем – 13280 (+47),
- РСЗВ – 1090 (+1),
- засобів ППО – 824 (+3),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилатих ракет – 2268 (+0),
- кораблів/катерів – 27 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67),
- спеціальної техніки – 2199 (+4).
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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