Майже 1300 окупантів, 3 ППО та близько 200 одиниць іншої техніки: втрати ворога на 3 червня

3 червня 2024, 07:23
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони України ліквідували 1270 російських загарбників. Окрім того, знищили майже дві сотні одиниць ворожої техніки.

Загальні втрати Росії на ранок 3 червня вже перевищили 511 тисяч бійців. Окрім того, в агресора мінус понад 72 тисячі одиниць техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на 3 червня

  • Особового складу – близько 511 130 (+1270),
  • танків – 7779 (+14),
  • бойових броньованих машин – 15 002 (+22),
  • артилерійських систем – 13280 (+47),
  • РСЗВ – 1090 (+1),
  • засобів ППО – 824 (+3),
  • літаків – 357 (+0),
  • гелікоптерів – 326 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
  • крилатих ракет – 2268 (+0),
  • кораблів/катерів – 27 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67),
  • спеціальної техніки – 2199 (+4).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Автор: Юлія Муріна