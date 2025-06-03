Мінус 12 літаків і понад 1 000 окупантів: втрати ворога на 3 червня

Окупанти щодня намагаються прорвати українську оборону, але зазнають величезних втрат. Наші захисники нищать загарбників і відбивають усе, що росіяни женуть на фронт. За минулу добу українські бійці ліквідували 1100 окупантів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога станом на 3 червня 2025 року

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни орієнтовно втратили:

особового складу – близько 990 800 (+1100) осіб,

танків – 10 881 (+7),

бойових броньованих машин – 22 671 (+8),

артилерійських систем – 28 623 (+48),

РСЗВ – 1 402 (+1),

засобів ППО – 1 176 (+1),

літаків – 384 (+12),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 38 748 (+126),

крилатих ракет – 3 271 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50 607 (+145),

спеціальної техніки – 3 905 (+0).

Втрати окупантів на 3 червня 2025 року / Фото Генштаб

Значні втрати Росії останнім часом

У неділю, 1 червня, СБУ провела унікальну масштабну спецоперацію "Павутина" зі знищення ворожої авіації. Літаки палали відразу по 4 військових аеродромах у Росії, зокрема на авіабазах "Бєлая" в Іркутській області, "Дягілєво" в Рязані, "Оленья" під Мурманськом та "Іваново" в Івановській області. У ході спецоперації дрони СБУ вразили 41 літак стратегічної авіації Росії.

Представники СБУ пояснили, що FPV-дрони, якими були атаковані аеродроми 1 червня, спочатку переправили до Росії. За ними на територію ворога відправили мобільні дерев'яні будиночки. Безпілотники заховали під дахи будинків – згодом спецслужбовці дистанційно відкрили ці дахи та запустили дрони по російських бомбардувальниках.

Серед уражених літаків під час операції – А-50, що є очима окупантів. Моніторингові канали стверджують, що літак відновленню не підлягає.

До слова, крім "Павутини" Україна нещодавно провела іншу операцію зі знищення ворожої техніки на полі бою. Наші захисники залучили до атаки 400 дронів та було знищено чи уражено понад 40 видів різної російської техніки. Зокрема, артилерії, ППО, броньованої техніки.