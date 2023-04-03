Мінус ще понад 600 окупантів: втрати ворога станом на 3 квітня
3 квітня 2023, 08:02Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
ЗСУ вже 404 дні поспіль скорочують армію країни-загарбника. Загалом наші воїни вже знищили близько 175 160 окупантів.
Лише за минулу добу на концерт до Кобзона вирушили ще 610 загарбників.
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Крім того, ворог має значні втрати у техніці.
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- танків – 3 619 (+1) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 993 (+7) одиниці;
- артилерійських систем – 2 694 (+7) одиниці;
- РСЗВ – 527 одиниць;
- засобів ППО – 280 (+1) одиниць;
- літаків – 306 одиниць;
- гелікоптерів – 291 одиниця;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 262 (+13) одиниці.
- крилатих ракет – 911 одиниць;
- кораблів/катерів – 18 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 553 (16) одиниці.
- спеціальної техніки – 298 (+2) одиниць.
Втрати ворога у техніці станом на 3 квітня 2023 року / Картинка Генштабу
Чому гинуть вороги
- Зауважимо, що окупанти гинуть не лише на полі бою та не лише від дій Збройних Сил. Власне, у неділю, 2 квітня, в одному з кафе Санкт-Петербурга підірвали російського воєнного кореспондента Владлена Татарського, справжнє ім'я якого Максим Фомін. Як зазначили в Інституті вивчення війни, це може бути наслідком розколу всередині ворожих еліт.
- Окрім того, в міноборони Великої Британії писали про те, що часто причиною смерті представників "другої армії світу" є пиятика та переохолодження. Якщо з першим усе і так зрозуміло, то щодо другого пункту виникає логічне запитання: "А що ж сталося?" – себто "невже" Кремль не може забезпечити своїх військових належною амуніцією, аби вони не відправлялись до Кобзона.
- Очевидно, уже всі усвідомлюють, що військові для Путіна – це всього "гарматне м'ясо", а не живі люди, якими можна закидати поле бою, аби досягти хоч якихось цілей. Хоча не вдається здобути мінімальну перемогу Москві навіть з такою тактикою. Зокрема, про це говорив колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж.