Ще 710 окупантів і понад 110 одиниць техніки: втрати ворога на 3 квітня

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 710 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць техніки ворога.

Станом на ранок 3 квітня загальні втрати Росії вже перевищили 444 тисячі бійців. Окрім того, українські захисники вже знищили понад 61 тисячу військової техніки.

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Втрати агресора

Особового складу – близько 444 370 (+710),

танків – 7009 (+11),

бойових броньованих машин – 13 368 (+18),

артилерійських систем – 11142 (+30),

РСЗВ – 1025 (+2),

засобів ППО – 745 (+1),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8796 (+17),

крилатих ракет – 2059 (+1),

кораблів /катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14813 (+30),

спеціальної техніки – 1838 (+6).

Втрати Росії на 3 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ