Понад 1 200 окупантів та майже 200 одиниць техніки: величезні втрати ворога на 4 червня

4 червня 2024, 07:25
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте тільки зазнає величезних втрат. За останню добу вороги втратили в Україні 1 290 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу. 

Дивіться також Під Вовчанськом ЗСУ взяли у полон орієнтовно 60 росіян, – угруповання військ "Хортиця"

Що відомо про втрати ворога у техніці

  • особового складу – 512 420 (+1290);
  • танків – 7794 (+15);
  • бойових броньованих машин – 15 020 (+18);
  • артилерійських систем – 13345 (+65);
  • РСЗВ – 1092 (+2);
  • засоби ППО – 827 (+3);
  • літаків – 357 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10766 (+27);
  • крилаті ракети – 2268 (+0);
  • кораблі /катери – 27 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 18 228 (+69);
  • спеціальна техніка – 2 211 (+12).


Втрати ворога станом на 4 червня 2024 року

Останні новини про втрати ворога 

  • Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів журналістам, що 2 червня ЗСУ під Вовчанськом взяли в полон десятки окупантів. Ба більше, наші військові контролюють 70% населеного пункту.

Автор: Діана Квасневська