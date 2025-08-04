Росія продовжує зазнавати непоправних втрат у спробі окупувати якнайбільше українських земель. Завдяки опору Сил оборони за добу вдалося ліквідувати 1010 окупантів.

Водночас шаленими темпами окупанти втрачають і техніку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Які втрати Росії у війні проти України?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 057 140 (+1010) осіб,

танків – 11 069 (+1),

бойових броньованих машин – 23 079 (+8),

артилерійських систем – 31 053 (+28),

РСЗВ – 1452 (+0),

засобів ППО – 1203 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 49 451 (+77),

крилатих ракет – 3553 (+1),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 57 244 (+85),

спеціальної техніки – 3935 (+0).

Втрати ворога на 4 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, у російській армії служать навіть канібали. ЗМІ розповіли, що минулого року Сили оборони ліквідували Дениса Горіна з Сахалінської області, якого визнали винним у вбивстві чотирьох людей. У двох випадках він сам зізнався, що їв тіла своїх жертв.