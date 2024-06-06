Ще 1300 окупантів, ППО та артилерія: втрати ворога 6 червня
6 червня 2024, 07:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українська оборонці вже 834 добу поспіль мужньо протистоять ворогу по всій лінії фронту. Так, лише за минулу добу Силам оборони вдалося ліквідувати 1300 загарбників.
Станом на 6 червня загальні втрати особового складу російської армії становлять 515 тисяч солдатів. При цьому статистика невпинно зростає щодня.
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Втрати Росії станом на 6 червня
- особового складу – близько 515 000 (+1300) осіб,
- танків – 7828 (+22) одиниць,
- бойових броньованих машин – 15 076 (+40),
- артилерійських систем – 13 433 (+48),
- РСЗВ – 1095 (+3),
- засоби ППО – 831 (+1),
- літаків – 357 (+0),
- гелікоптерів – 326 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10 846 (+41),
- крилаті ракети – 2270 (+2),
- кораблі /катери – 27 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 360 (+63),
- спеціальна техніка – 2230 (+7).
Втрати росіян станом на сьогодні / Інфографіка Генштабу
Удари по ППО
- У середу, 5 червня, стало відомо, що Збройні Сили успішно атакували 2 російські "Панцирі" на Півдні. Окрім цього, було уражено командний пункт та пункт управління дронами.
- Згідно з статистикою Генштабу, протягом доби 4 червня українська армія ліквідувала ще 3 російські системи ППО. Ще днем раніше також було уражено 3 комплекси.
- Агенти "Атеш" пишуть, що тепер окупанти в Криму будують загородження, щоб сховати свої системи ППО від місцевого населення. Причиною цього стали успішні удари Сил оборони України, що спричинило знищення відповідних засобів.