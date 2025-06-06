Ще 1160 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 6 червня

Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1160 російських загарбників. Також знищили майже 330 одиниць техніки й озброєння агресора.

Станом на ранок 6 червня втрати ворога вже перевили 993 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 6 червня 2025 року

Особового складу – близько 993910 (+1160),

танків – 10889 (+2),

бойових броньованих машин – 22685 (+5),

артилерійських систем – 28794 (+44),

РСЗВ – 1406 (+0),

засобів ППО – 1180 (+3),

літаків – 413 (+0),

гелікоптерів – 336 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),

крилатих ракет – 3271 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101),

спеціальної техніки – 3907 (+0).

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Втрати ворога на 6 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ