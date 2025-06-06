6 червня, 07:39
Ще 1160 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 6 червня
Основні тези
- Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1160 російських військових і знищили майже 330 одиниць російської техніки та озброєння.
- Станом на ранок 6 червня загальні втрати ворога перевищили 993 тисячі бійців.
Українські захисники й захисниці за минулу добу ліквідували ще 1160 російських загарбників. Також знищили майже 330 одиниць техніки й озброєння агресора.
Станом на ранок 6 червня втрати ворога вже перевили 993 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 6 червня 2025 року
- Особового складу – близько 993910 (+1160),
- танків – 10889 (+2),
- бойових броньованих машин – 22685 (+5),
- артилерійських систем – 28794 (+44),
- РСЗВ – 1406 (+0),
- засобів ППО – 1180 (+3),
- літаків – 413 (+0),
- гелікоптерів – 336 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39193 (+174),
- крилатих ракет – 3271 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50913 (+101),
- спеціальної техніки – 3907 (+0).
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