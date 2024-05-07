Ще 1160 окупантів і 153 одиниці техніки: втрати ворога на 7 травня

Сили оборони ліквідували ще1160 російських загарбників. Окрім того, знищили десятки одиниць ворожої техніки.

Так, загальні втрати агресора вже перевищили 476 тисяч бійців. Також Росія втратила понад 66 тисяч одиниць техніки.

Цікаво Вартість понад 120 мільйонів рублів, – у ГУР розповіли, який саме катер вдалося знищити в Криму

Втрати агресора на 7 травня

Особового складу – близько 476 460 (+1160),

танків – 7405 (+25),

бойових броньованих машин – 14 227 (+14),

артилерійських систем – 12287 (+37),

РСЗВ – 1057 (+0),

засобів ППО – 792 (+1),

літаків – 349 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9717 (+34),

крилатих ракет – 2149 (+1),

кораблів / катерів – 26 (+0),

підводних човнів – (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 509 (+32),

спеціальної техніки – 2017 (+9).

Втрати ворога на 7 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ГУР уразило ворожий катер у Криму

Джерела 24 Каналу повідомили, що вночі 6 травня Головне управління розвідки уразило російський швидкісний катер в окупованому Криму. По ньому відпрацював морський дрон Magura V5.