Знищено 970 окупантів: втрати ворога на 9 червня

Армія Росії кожного дня зазнає непоправних втрат на фронті. Лише протягом минулої доби Силам оборони вдалося знищити 970 окупантів.

При цьому загальні втрати ворога стрімко наближаються до позначки у мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у ворога на 9 червня 2025 року

Особового складу – близько 997 120 (+970),

танків – 10 915 (+4),

бойових броньованих машин – 22 759 (+11),

артилерійських систем – 28 934 (+42),

РСЗВ – 1411 (+1),

засобів ППО – 1 183 (+0),

літаків – 414 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167),

крилатих ракет – 3315 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123),

спеціальної техніки – 3911 (+0).

Втрати Росії в Україні станом на 9 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До речі, в NBC News підрахували, які втрати Росії після операції "Павутина". Журналісти фіксують повне знищення 10 бортів стратегічної авіації. Водночас західний альянс погоджується з Україною, що близько 40 літаків було пошкоджено.

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