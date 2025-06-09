Знищено 970 окупантів: втрати ворога на 9 червня
- Сили оборони знищили 970 окупантів за добу.
- Загальні втрати Росії включають 997 120 особового складу, 10 915 танків, 22 759 бойових броньованих машин, та інше військове обладнання.
Армія Росії кожного дня зазнає непоправних втрат на фронті. Лише протягом минулої доби Силам оборони вдалося знищити 970 окупантів.
При цьому загальні втрати ворога стрімко наближаються до позначки у мільйон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у ворога на 9 червня 2025 року
- Особового складу – близько 997 120 (+970),
- танків – 10 915 (+4),
- бойових броньованих машин – 22 759 (+11),
- артилерійських систем – 28 934 (+42),
- РСЗВ – 1411 (+1),
- засобів ППО – 1 183 (+0),
- літаків – 414 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 818 (+167),
- крилатих ракет – 3315 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 348 (+123),
- спеціальної техніки – 3911 (+0).
Втрати Росії в Україні станом на 9 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До речі, в NBC News підрахували, які втрати Росії після операції "Павутина". Журналісти фіксують повне знищення 10 бортів стратегічної авіації. Водночас західний альянс погоджується з Україною, що близько 40 літаків було пошкоджено.
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