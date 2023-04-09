Мінус 14 ворожих БпЛА та 13 артилерійських систем: потужні втрати ворога станом на 9 квітня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 470 бійців ворога.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення на "концерт Кобзона" відправили 178 150 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути значно більшою. Адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Ворог зазнає втрат не лише у живій силі. Наші захисники ще й відмінно справляються з технікою окупантів. На брухт уже вдалося перетворити:

танків – 3 636 одиниць,

бойових броньованих машин – 7 024 одиниць,

артилерійських систем – 2 740 одиниць,

РСЗВ – 533 одиниць,

засобів ППО – 282 одиниці,

літаків – 307 одиниць,

гелікоптерів – 292 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 312 одиниць,

крилатих ракет – 911 одиниць,

кораблів – 18 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 602 одиниць,

спеціальної техніки – 309 одиниці.

Актуальна статистика втрат ворога станом на 9 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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Що відбулося на фронті цього дня

Українські захисники вже 410 добу захищають рідні землі від окупантів. У ранковому зведенні Генштаб розповів, яка зараз ситуація на фронті.

Як стало відомо, за минулу добу вороги завдали 4 ракетних та 40 авіаційних ударів. Також загарбники здійснили 58 обстрілів з РСЗВ по позиціях військових та по цивільній інфраструктурі країни.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України, адже противник не припиняє застосовувати тактику терору,

– пояснили у зведенні.

Водночас воїни ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат війську агресорів. Зокрема українська авіація вдарила 12 разів по позиціях росіян.

Крім того, вдалося збити чималу кількість ворожих дронів:

2 одиниці – типу "Supercam",

6 БпЛА типу "Орлан-10",

ще 6 – типу "Zala".

При цьому підрозділи ракетних військ і артилерії поцілили у 2 позиції особового складу противника, його озброєння та техніки. Вони уразили склад боєприпасів, позицію засобів ППО та 5 станцій радіоелектронної боротьби.