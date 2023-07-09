Ще 600 окупантів отримали від Кобзона по пірамідці: втрати ворога на 9 липня

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні, розв'язаній проти України. Лиш за минулу добу на той світ вдалося відправити 600 бійців так званої "другої армії світу".

Зауважимо, що це лише квіточки. Якщо звернути увагу на втрати від початку повномасштабного вторгнення, то вони вражають ще більше. За понад 500 днів великої війни вдалося ліквідувати 234 040 російських бійців: як звичайних солдатів, так і еліту та топових військових.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, на балансі ворожого війська стало значно менше техніки. На брухт перетворили за понад рік тисячі танків, бойових броньованих машин і артилерійських установок. А ще вдалося знищити кілька сотень літаків і гелікоптерів. Найдорожча втрата росіян за цей час – крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 078;

бойових броньованих машин – 7 964;

артилерійських систем – 4 366;

РСЗВ – 668;

засоби ППО – 413;

літаків – 315;

гелікоптерів – 309;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3 685;

крилаті ракети – 1 271;

кораблі /катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 929;

спеціальна техніка – 628.



Актуальні втрати ворога станом на 9 липня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Бої не вщухають, втрати ворога ростуть