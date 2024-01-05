Полювання на ворожі цілі триває: лише за тиждень на Донецькому напрямку уражено три ЗРК "Бук"

Лише за один тиждень на Донецькому напрямку українські захисники уразили 3 російські зенітні ракетні комплекси "Бук". Разом з ЗРК окупанти втратили 2 станції виявлення та цілевказання 9С36.

Внаслідок вогневих уражень наших воїнів один ЗРК знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню. До речі, в ССО показали кадри потужної роботи українських захисників.

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В окупантів ще мінус три ЗРК

Завдяки професійним діям операторів ССО на Донецькому напрямку окупаційна армія лише за один тиждень втратила 3 зенітних ракетних комплекси "Бук-М2" з двома станціями виявлення та цілевказання 9С36.

Виявлення та коригування вогню ракетно-артилерійських підрозділів Сил оборони по ворожих цілям здійснили оператори 3-го окремого полку ССО.

Внаслідок вогневих уражень один зенітний ракетний комплекс знищено вщент, ще два виведені з ладу та не підлягають відновленню. Полювання на ворожі цілі триває!

– наголосили в ССО.

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