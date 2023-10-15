Тіла складають у коридорах: у Донецьку морги переповнені окупантами, які штурмували позиції ЗСУ

Російські окупаційні війська під час штурмових дій в Україні зазнають чималих втрат. Через великі втрати морги, куди відправляють тіла загиблих окупантів, вже переповнені.

Українське підпілля інформує, що невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулося величезними втратами для Росії. Сотні росіян щодня доставляють до моргів окупованого Донецька.

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У Донецьку є загроза спалаху інфекції

Однак у Донецьку критично не вистачає місця, тому тіла окупантів складають у коридорах та у подвір'ях моргів.

Повідомляється, що місцеві працівники б'ють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції. Річ у тім, що тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати об'єкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій.

Головне про втрати росіян

Приблизно з 11 жовтня втрати особового складу російської армії зросли удвічі. Збільшення втрат росіян збігається у часі з активними наступальними діями противника на Лимано-Куп'янському напрямку та в районі Авдіївки.

Якщо до цього протягом певного відтинку Росія втрачала щодня 300 – 500 військових, то в останні дні показники сягають до 1 тисячі і більше. Силам оборони України доводиться відбивати атаки противника, який переважає у кількості особового складу й техніки.

Статистика втрат Росії за попередні 5 днів (дані Генштабу ЗСУ)

11 жовтня – знищено 820 окупантів

12 жовтня – знищено 990 окупантів

13 жовтня – знищено 1030 окупантів

14 жовтня – знищено 970 окупантів

15 жовтня – знищено 880 окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 15 жовтня 2023 року загальні бойові втрати Росії вже складають 287 770 військових.