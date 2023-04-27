Ще більш ніж пів тисячі загарбників вирушили "на концерт до Кобзона": свіжі втрати ворога
27 квітня 2023, 08:01Читать новость на русском
Українські військові продовжують нищити російських загарбників. За добу наші воїни ліквідували ще понад 500 окупантів.
За минулу добу, 26 квітня, захисники знищили 510 російських загарбників та безліч ворожої техніки. Зауважимо, що це приблизні дані, адже важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій, тобто втрати росіян у живій силі можуть бути вищі.
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Втрати ворога на війні в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії українські захисники знищили:
- особового складу – 188 920 (+510) осіб,
- танків – 3694 (+2) одиниць,
- бойових броньованих машин – 7178 (+16) одиниць,
- артилерійських систем – 2887 (+10) одиниць,
- РСЗВ – 542 (+3) одиниць,
- засоби ППО – 293 (+1) одиниць,
- літаків – 308 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 294 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21) одиниць,
- крилаті ракети – 911 (+0) одиниць,
- кораблі /катери – 18 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13) одиниць,
- спеціальна техніка – 352 (+0) одиниць.
Втрати ворога 28 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- У ранковому зведенні Генштабу 27 квітня повідомили, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- 26 квітня Сили оборони України відбили 54 атаки противника на цих ділянках прифронтової.
- Противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, 61 атаку MLRS по позиціях українських військ та критичній інфраструктурі в різних населених пунктах.
- Протягом минулої доби Повітряні сили України завдали 11 авіаударів по концентрації окупантів. Знищено також 6 безпілотних літальних апаратів противника. Тим часом українські ракетно-артилерійські війська знищили 2 системи ППО та 2 важливіші військові цілі противника.
- Ворог продовжує наступальні операції в Бахмуті. Тривають важкі бої за місто. Противник провів невдалі наступальні операції в напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.