На окупованій Херсонщині під час наради ліквідували високопосадовців, – ЦНС

Росіяни поки що контролюють частину Херсонської області. Однак наші захисники не дають їм спокою та завдають влучних ударів по окупантах.

Сили спротиву російській агресії на окупованій Херсонщині надали нашим військовим потрібну інформацію. Завдяки їй наші захисники змогли завдати удару по будівлі, де були окупанти.

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Є загиблі

Удар завдали по будівлі, де проходила нарада окупантів у тимчасово окупованому селі Ювілейне Херсонської області. Внаслідок успішних дій відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців.

Росія продовжує зазнавати суттєвих втрат у війні проти України. Зокрема, за минулу добу на фронті ворог втрати 1140 бійців. Водночас порахувати втрати ворога точно неможливо через високу інтенсивність бойових дій.

Серед росіян панічні настрої