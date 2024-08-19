Легіонери ГУР знищують окупантів на Кінбурнській косі: епічні кадри наслідків роботи бійців

Українські військові продовжують давати ворогу відсіч на всіх напрямках фронту та завдавати йому втрат. Зокрема, легіонери з ГУР показали наслідки своєї роботи.

Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Росіяни зазнали суттєвих втрат.

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Наслідки роботи бійців

Вони поділились відео, на якому можна побачити майстерну роботу військових, які знищили низку цілей. Зокрема, вдалося знищити:

Кулеметний розрахунок;

️БМ "Тигр";

️БТР з особовим складом;

️Спостережний пункт;

️Кулеметний розрахунок;

️Розрахунок ПТРК;

Пікап;

️УАЗ с особовим складом;

Машина УАЗ;

Мінометний розрахунок;

УАЗ;

Антена;

Спостережний пункт;

Особовий склад в будинку;

️Особовий склад в будинку;

️УАЗ;

️Вогнева позиція ворога.

Боротьба триває!

– наголосили в повідомленні.

Наші воїни завдали ворогу втрат: дивіться відео

Українські військові продовжують давати росіянам відсіч.