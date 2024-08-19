Легіонери ГУР знищують окупантів на Кінбурнській косі: епічні кадри наслідків роботи бійців
19 серпня 2024, 16:30Читать новость на русском
Джерело:ГУР
Українські військові продовжують давати ворогу відсіч на всіх напрямках фронту та завдавати йому втрат. Зокрема, легіонери з ГУР показали наслідки своєї роботи.
Воїни групи "Циклон" Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України взяли участь в операції на Кінбурнській косі. Росіяни зазнали суттєвих втрат.
Дивіться також Два тижні без цієї статті було дуже добре, – "Гендальф" висловився про матеріал Economist
Наслідки роботи бійців
Вони поділились відео, на якому можна побачити майстерну роботу військових, які знищили низку цілей. Зокрема, вдалося знищити:
- Кулеметний розрахунок;
- ️БМ "Тигр";
- ️БТР з особовим складом;
- ️Спостережний пункт;
- ️Кулеметний розрахунок;
- ️Розрахунок ПТРК;
- Пікап;
- ️УАЗ с особовим складом;
- Машина УАЗ;
- Мінометний розрахунок;
- УАЗ;
- Антена;
- Спостережний пункт;
- Особовий склад в будинку;
- ️Особовий склад в будинку;
- ️УАЗ;
- ️Вогнева позиція ворога.
Боротьба триває!
– наголосили в повідомленні.
Наші воїни завдали ворогу втрат: дивіться відео
Українські військові продовжують давати росіянам відсіч.