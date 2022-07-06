Після штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених, – Гайдай

Вороги хотіли 5 липня перерізати трасу Бахмут - Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку на Луганщині. Проте ці дії були безуспішними і доповісти силам противника своєму керівництву нічого.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що ворога українські оборонці стримують на межі Донеччини та Луганщини.

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Втрати росіян в особовому складі – дуже значні

Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку,

– написав Гайдай.

Тільки за час штурму Лисичанська у ворога – тисячі загиблих та поранених. У росіян – перевага в кількості живої сили та техніки, проте українська армія краще підготовлена та вмотивована. Гайдай переконаний, що, коли ЗСУ отримає більше далекобійної зброї, то переваги ворога нівелюються.

Перерізати трасу Бахмут – Лисичанськ не вийшло

Протягом 5 липня російські війська хотіли перерізати дорогу Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, проте ворог тут був змушений відійти.

Боляче б'є по армії противника і знищення складів боєприпасів на окупованій території. Один з них нещодавно вибухав у Кадіївці.

Дивіться фото з Луганщини / Фото Сергія Гайдая:

Відхід ЗСУ з Лисичанська: останні новини

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що в Лисичанську вороги планували котел, а ЗСУ цього не допустили.

За словами радника голови ОП Олексія Арестовича, росіяни втратили у Лисичанську та Сєвєродонецьку 7 тисяч солдатів.

При цьому голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що українські оборонці вийшли з міста без втрат.

Залишатись в Лисичанську не було сенсу, адже ворог просто знищував населений пункт на відстані.

Дивіться у відео: Маляр про відхід з Лисичанська