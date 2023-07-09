Втрати росіян на півдні вищі за українські більш ніж у п'ять разів, – Маляр
Джерело:Ганна Маляр
На півдні України втрати російської армії перевищують українські у 5,3 раза. Деякі ворожі підрозділи вже відмовляються брати участь у бойових діях.
Про втрати російських загарбників на південному напрямку розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
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На Півдні ЗСУ йдуть у наступ на двох напрямках
Ганна Маляр повідомила, що наразі на Півдні тривають запеклі бої. Сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках й закріплюються на досягнутих рубежах.
Втрати росіян на Півдні доводять окупантів до дезертирства
За словами Маляр, українські воїни "перемолочують" на Півдні техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї й уражають місця компактного знаходження російських військових. Це відчутно зменшує наступальні та оборонні спроможності ворога.
Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях. Співвідношення безповоротних втрат на Півдні – 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас,
– сказала Маляр.
Зазначимо, що за минулу добу, 8 липня, ЗСУ ліквідували ще 600 окупантів. Натомість від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила уже 234 040 військових.