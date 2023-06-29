Як ідіотів нас обдурили, – російський полонений про продаж гуманітарки командирами армії Росії

Російський зек, який воював у армії країни-агресорки, потрапив в українському полон. Росіянин розповів, що його військове командування продавало їм товари, які їм передали з Росії, як гуманітарну допомогу.

Бурдигін Олександр з Оренбурзької області країни-агресорки поповнив український обмінний фонд, перебувавши на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що пішов на війну, бо не хотів відбувати свій термін у російській в'язниці, пише 24 Канал.

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Російський полонений розповів, що його командири продавали гуманітарку

Полонений росіянин розповів, що його командири буцімто нормально ставилися до солдатів. Як виявилося, вони також були завербованими в'язнями.

"Командувач роти нашої теж був зеком, командири відділення теж зеки. Тільки очільник батальйону не сидів", – сказав окупант.

Крім цього, він зазначив, що його командування начебто продавали їм гуманітарну допомогу, яку передали із Росії. Він та його побратими купляли це за 4,5 тисячі "дерев'яних". Згодом він побачив, що такі ж речі продає місцева жінка ромського походження, але вже втричі дешевше – за 1,5 тисячі рублів.

Обманювали, що це значить. Тому що, ми потім коли хотіли вже самі замовити собі гуманітарну допомогу, сказали, що вона до сюди не дійде, десь на блокпосту її зупинять одразу ж. Це все маячня, як ідіотів нас обдурили у всьому,

– бідкався полонений зек.

Інформацію про те, що цю гуманітарну допомогу продають, він начебто дізнався від своїх побратимів. Йому сказали, що всі годинники, ножі складні, берці, маскхалати, які вони придбали росіяни надсилали їм на фронт як допомогу. Проводив ці "торговельні операції" російський полковник з позивним "Шаман".

Наостанок окупант розповів, що іншим ротам все ж вдавалося "замовляти" для себе гуманітарку. Їхнє військове формування теж хотіло замовити речі, адже вони буцімто нічого не мали, однак цього, вочевидь, так і не сталося.

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