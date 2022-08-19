"Заплив не вдався": на Донеччині прикордонники знищили ворожих диверсантів

Окупанти не відмовляються від планів наступу. Через це ходять у розвідку і натрапляють на ЗСУ, які їх успішно ліквідовують.

Про черговий такий випадок розповіли наші прикордонники. Саме їхній підрозділ натрапив на ворожих диверсантів.

До теми ЗСУ ліквідували вже 44 700 окупантів: втрати ворога станом на 19 серпня

Хотіли переплисти річку, але щось пішло не так

Наші захисники розповіли, що помітили групу окупантів на річці Сіверський Донець.

Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку. Хотіли, щоб їм зручніше було форсувати річку.

Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено,

– хваляться наші військові.

Решта учасників ДРГ втекли.

Морпіхи також похвалились "уловом"

Військово-морські Сили ЗСУ також розповіли, що 18 серпня службовці морської піхоти стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 осіб живої сили ворога.

І це ще не кінець. Адже артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Як наслідок – 10 загарбників вбили та поранили, знищили 1 самохідну гаубицю МСТА-С. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Як ЗСУ нищать окупантів

Кожен підрозділ нашої армії наввипередки розповідає, як йому вдалося знищити загарбників. Таким чином з кожним днем ворогів усе меншає. Трапився випадок, коли у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Вона працювала активно, але українські воїни зуміли підлетіти просто до неї. І за допомогою безпілотника завдали фатальні удари по місцю дислокації даної станції.

Також наші Сухопутні війська повідомляли, що артилерійські підрозділи ВМС ЗСУ вдарили по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наші бійці ліквідували щонайменше 6 загарбників. Але точні дані втрат противника уточнюють. Це означає, що їх може бути більше.

Карма теж на нашому боці, тому іноді окупанти просто самоліквідовуються. Наприклад, у Курській області підірвався КамАЗ, всередині якого були окупанти. Це сталося лише за кілька кілометрів від кордону з Україною. Машина вибухнула, ймовірно наїхавши на міну. Один військовий загинув, а ще двоє – зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.

Ви маєте побачити, як ЗСУ нищать ворога: дивіться відео