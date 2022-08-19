"Заплив не вдався": на Донеччині прикордонники знищили ворожих диверсантів
Джерело:ДПСУ
Окупанти не відмовляються від планів наступу. Через це ходять у розвідку і натрапляють на ЗСУ, які їх успішно ліквідовують.
Про черговий такий випадок розповіли наші прикордонники. Саме їхній підрозділ натрапив на ворожих диверсантів.
До теми ЗСУ ліквідували вже 44 700 окупантів: втрати ворога станом на 19 серпня
Хотіли переплисти річку, але щось пішло не так
Наші захисники розповіли, що помітили групу окупантів на річці Сіверський Донець.
Ті зняли з себе всю форму та екіпіровку. Хотіли, щоб їм зручніше було форсувати річку.
Заплив не вдався: двох ворогів знищено, одного поранено,
– хваляться наші військові.
Решта учасників ДРГ втекли.
Морпіхи також похвалились "уловом"
Військово-морські Сили ЗСУ також розповіли, що 18 серпня службовці морської піхоти стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту. На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 6 осіб живої сили ворога.
І це ще не кінець. Адже артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів. Як наслідок – 10 загарбників вбили та поранили, знищили 1 самохідну гаубицю МСТА-С. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Як ЗСУ нищать окупантів
- Кожен підрозділ нашої армії наввипередки розповідає, як йому вдалося знищити загарбників. Таким чином з кожним днем ворогів усе меншає. Трапився випадок, коли у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. Вона працювала активно, але українські воїни зуміли підлетіти просто до неї. І за допомогою безпілотника завдали фатальні удари по місцю дислокації даної станції.
- Також наші Сухопутні війська повідомляли, що артилерійські підрозділи ВМС ЗСУ вдарили по скупченню живої сили та техніки окупантів. Наші бійці ліквідували щонайменше 6 загарбників. Але точні дані втрат противника уточнюють. Це означає, що їх може бути більше.
- Карма теж на нашому боці, тому іноді окупанти просто самоліквідовуються. Наприклад, у Курській області підірвався КамАЗ, всередині якого були окупанти. Це сталося лише за кілька кілометрів від кордону з Україною. Машина вибухнула, ймовірно наїхавши на міну. Один військовий загинув, а ще двоє – зазнали поранень. Зараз вони перебувають у лікарні.
Ви маєте побачити, як ЗСУ нищать ворога: дивіться відео