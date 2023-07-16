Знищили бліндаж: прикордонники показали, як ліквідовують окупантів під Бахмутом

Під Бахмутом продовжують точитися запеклі бої. Наші військові вибивають ворога та роблять все можливе для того, щоб якомога більше окупантів не змогли повернутися додому.

У мережу виклали відео результативної роботи наших прикордонників. Їм вдалося знищити бліндаж з російськими загарбниками під Бахмутом.

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"Лави двохсотих" ростуть

Ролик, знятий за допомогою дрона, показав роботу по бліндажу ворога. Як пишуть у ДПСУ, ефектно й ефективно спрацювала аеророзвідка в парі з мінометниками.

Прикордонники поцілили у бліндаж ворога під Бахмутом: дивіться відео

Прикордонники знищили бліндаж з окупантами під Бахмутом. Щонайменше 4 загарбників ліквідовані,

– кажуть у ДПСУ.

Точаться запеклі бої

У вечірньому зведенні Генштабу розповіли про ситуацію на фронті. У дописі зазначили, що основні зусилля ворог зосередив на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там точаться важкі бої. Упродовж доби зафіксували 20 бойових зіткнень.

Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то там наші захисники успішно відбили всі атаки ворога у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Іванівського Донецької області.

Також зафіксували, що окупанти спробували відновити втрачене положення північно-західніше Курдюмівки, що на Донеччині. Але успіхів у своїх потугах досягнути не вдалося.

Водночас окупанти завдали авіаудару у районі Північного. Також обстріляли артилерією понад 10 населених пунктів. Серед постраждалих – Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора та Дружба Донецької області.

Оскільки ми почали зі втрат ворога, то ними пропонуємо і завершити. Особливо з урахуванням того, що скоро кількість ліквідованих окупантів буде близькою до 240 тисяч.

Втрати ворога ростуть