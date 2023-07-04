Багато "чорних пакетів" у Криму: військовий експерт пояснив велику кількість втрат ворога

Через активізацію бойових дій на Півдні України, мертвих росіян стає все більше. Їх немає куди дівати, тому перетворюють вже на попіл. Крематорії працюють 24/7.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов. Щодня гине понад 500 росіян.

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"Крематорій, неподалік від Сімферополя, в населеному пункті Красна Зорька, постійно працює в режимі 24/7. Кремація цивільних осіб там фактично не відбувається, лише вояків російської окупаційної армії перетворюють вже на справжній попіл", – розповів Владислав Селезньов.

Ворог намагається відбити ті позиції та рубежі, які займають Збройні Сили України, а це призводить до численних втрат ворога, особливо на півдні Херсонської області.

"Достатньо подивитися на зведення українського генерального штабу. За останніх кілька тижнів не було позначки менше ніж 500 знищених російських окупантів на добу", – сказав Селезньов.

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Більше зниклих безвісти – менше соціальних виплат

Для Росії це вже не нова схема збереження військового бюджету. Спалити, а рідним сказати, що зник безвісти. Немає тіла – немає проблем.

Дуже зручно спалити тіло і сказати, що десь зник, а відповідно немає соціальних та урядових виплат, це дозволяє економити російський бюджет,

– прокоментував Селезньов.

Скільки ще Росія зекономить на "двохсотих", сказати важко, але те, що їх ставатиме більше – однозначно. Бойові дії набирають обертів, українська армія зараз завершує підготовку до майбутніх боїв.

Це означає, що динаміка і надалі буде зростати, аж до того моменту, поки ми не реалізуємо всі свої ключові завдання щодо звільнення всієї території України, а саме кордону 1991 року та повної руйнації бойового потенціалу путінської армії,

– зазначив Селезньов.

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