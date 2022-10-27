Переміг інвалідність, пішов на війну і підірвався на міні: епічна історія фана "русского міра"

Українські захисники вже знищили щонайменше 68 900 окупантів. Цікаво, що поки одні росіяни намагаються втекти від "могилізації" хоч кудись, інші готові на все, аби потрапити на війну.

Так, великий шанувальник "русского міра" настільки сильно мріяв потрапити на війну проти України, що навіть дозволив медикам зламати собі ноги. Все аби побороти інвалідність. Про це повідомили російські телеграм-канали.

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Як росіянин "переміг інвалідність" заради участі у війні

Житель міста Дудинка Краснодарського краю Росії мав інвалідність з дитинства. Однак, Алєксандр Забалуєв ну дуже мріяв стати військовим.

Пізніше фанатик придумав "геніальну ідею", як побороти інвалідність. Росіянин пройшов "курс реабілітації".

Лікарі "зламали" йому ноги в трьох місцях і зрощували рік в апараті Ілізарова,

– повідомили росЗМІ.

Як росіянин епічно помер на війні проти України

Забалуєв воював проти нашої держави ще з 2014 року. Тоді він приїхав бойовиком у так звану "ДНР".

Втретє російський загарбник прибув на фронт у травні 2022 року. Втім, воював не довго. Окупант підірвався на міні в селищі Опитне, що на Бахмутському напрямку. Тож додому 36-річний загарбник повернувся вже в цинковому гробу.

Від нього (Забалуєва – 24 канал) майже нічого не залишилося,

– підсумували ворожі телеграм-канали.

В "Оперативний ЗСУ" повідомили, що окупант помер ще в серпні, але "прикопали" його лише 21 жовтня.

Окупанти заміновують нашу землю. Тому влада поперджає, що одразу після деокупації населених пунтів туди може бути. Наші сапери очищують землю від ворожих мін та вибухівки. Однак, для повного розмінування знадобитися багато часу.

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Втрати ворога на війні проти України: останні дані

Від початку повномасштабної війни Росії проти України наші захисники вже знищили майже 69 000 окупантів.

Зокрема, лише за одну добу, 25 жовтня "закобзонили" 480 загарбників. Ба більше, ворог зазнав рекордних втрат у техніці.

Варто зазначити, що загиблих окупантів може бути набагато більше. Інформацію постійно уточнюють, але через інтенсивні бойові дії підрахувати всіх "двохсотих" бійців Путіна важко.

До речі, наші воїни ліквідують і ворожих офіцерів. Нещодавно українські герої знищили заступника командира вертолітного полку. Мовиться про підполковника Владіміра Стрільченка. Наші воїни збили Ка-52 "Алігатор", у якому перебував окупант. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штірліц. Однак, у Генштабі поки офіційно інформацію не підтвердили.

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