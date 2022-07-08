Десятки окупантів, техніки та боєприпасів: українська авіація понищила ворога на Сході
8 липня 2022 , 10:38Читать новость на русском
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Українські захисники нищать окупантів вже 135 днів війни. 7 липня добряче попрацювала наша авіація.
Українські бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів на Східному напрямку. Вони влучили у склад боєприпасів окупантів.
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Ударна авіація вразила бойові позиції путінських солдатів та багато техніки:
- 8 танків,
- 8 бойових броньованих машин,
- польовий склад боєприпасів,
- живу силу ворога.
Втрати окупантів на війні
Російська окупаційна армія зазнає в Україні колосальних втрат. Лише за минулу добу наші відважні захисники ліквідували 250 ворожих солдатів. Найбільше техніки та бійців у цей день противник позбувся на Краматорському напрямку.
Загальні втрати російської армії на 135 днів війни:
- 36 900 бійців особового складу;
- танків – 1 637 одиниць (з них 35 ЗСУ ліквідували за 7 липня);
- бойових броньованих машин – 3 811 одиниць (+14);
- артилерійських систем – 828 одиниць (+13);
- реактивних систем залпового вогню – 247 одиниць;
- засобів ППО – 107 одиниць;
- літаків – 217 одиниць;
- гелікоптерів – 187 одиниць;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 669 одиниць (+2);
- крилатих ракет – 155 одиниць;
- кораблів чи катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 685 одиниць (+20);
- спеціальної техніки – 66 одиниць.
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