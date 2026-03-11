Уражено склади ПММ, нафтобази, ЗРК "Бук-М1" та командний пункт противника, – Генштаб

10 та в ніч на 11 березня Сили оборони атакували низку об'єктів ворога на окупованих територіях. Уражено зокрема ЗРК "Бук-М1".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Вгатили 5 ракетами: на заводі "Кремній Ел" можуть бути уражені "Изделие-30"

Які об'єкти росіяни атакували Сили оборони?

10 березня та вночі 11 березня Сили оборони України завдали низки ударів по військових об'єктах противника.

Було уражено командний пункт окремої мотострілецької бригади противника в районі Авдіївки, Донецька область, а також зенітний ракетний комплекс "Бук-М1" у районі Багатівки Запорізької області.

Також були атаковані склади боєприпасів та матеріально-технічних засобів окупантів. Йдеться про склад у районі Широкої Балки Донецької області, склади поблизу Мар’янівки і Пришиба та склад БпЛА у районі Новозлатополя Запорізької області.

Подарунки від ЗСУ прилетіли і по складах пально-мастильних матеріалів у районах Бердянська та Кузнецівки, нафтобази у Бердянську Запорізької області, а також нафтобаз у районах Джанкоя і Азовського в тимчасово окупованому українському Криму.

Масштаби завданих збитків та інші результати уточнюються.

"Системне ураження складів боєприпасів, іншої логістичної інфраструктури, засобів протиповітряної оборони та пунктів управління противника суттєво знижує його спроможності щодо забезпечення військ і ведення бойових дій", – підкреслюють у Генштабі.

Україна завдала ударів по Росії