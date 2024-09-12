Росіяни атакують Україну на різних напрямках фронту. Водночас також вони зазнають втрат, адже наші воїни дають гідну відсіч.

Війська Сил оборони уразили дві системи ППО росіян біля Українки та Покровська. Крім цього, за минулий день росіяни втратили 1 270 окупантів, передає 24 Канал.

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Зростає статистика збитих дронів

Речник ОУВ "Таврія" Дмитро Лиховій розповів, що наші військові знищили ЗРК "Бук" в районі Українки на Оріхівському напрямку і зенітна установка 23-2 в районі Покровська.

За його словами, також зростає статистика збитих безпілотників, які здійснюють розвідку. Він пояснив, що наші аеророзвідники навчилися збивати їх FPV-дронами й ця статистика уражень постійно зростає.

Окрім того, російська армія втрачає сотні одиниць військової техніки та зброї. Загальна вартість знищеної техніки сягає сотні мільйонів доларів.