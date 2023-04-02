Вже майже 175 тисяч знищених окупантів: втрати ворога станом на 2 квітня
2 квітня 2023, 08:08Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога та знищувати його. Найгарячішими залишаються бої за райони Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки. Загалом наші воїни вже знищили близько 175 тисяч окупантів.
Лише за одну добу, 1 квітня, українські захисники ліквідували ще 560 загарбників. Загалом держава-агресорка вже втратила орієнтовно 174 550 своїх військових.
Дивіться також У Генштабі назвали три найгарячіші райони ведення боїв: там ЗСУ відбили понад 70 атак ворога
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- танків – 3618 (+2);
- бойових броньованих машин – 6986 (+5);
- артилерійських систем – 2687 (+4);
- РСЗВ – 527 (+0);
- засобів ППО – 279 (+0);
- літаків – 306 (+0);
- гелікоптерів – 291 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2249 (+1);
- крилатих ракет – 911 (+0);
- кораблів/катерів – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5537 (+9);
- спеціальної техніки – 296 (+0).
Читайте також Окупанти поширюють чергову ІПСО, нічна тривога: хронологія 403 дня війни
Втрати ворога станом на ранок 2 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ