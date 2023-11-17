Росія перейшла в оборону в морі: скільки кораблів окупантів вже знищила Україна

Російський флот зазнав "серйозних збитків" після початку повномасштабної війни проти України. У ВМС ЗСУ констатували, що Росія фактично перейшла в оборону в морі.

Україні вже вдалося знищити 15 російських кораблів. Втрати росіян у морі в ефірі телемарафону озвучив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, пише 24 Канал.

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Україна знищила 15 російських кораблів та ще 12 пошкодила

Що більше, Плетенчук заявив, що ще 12 кораблів росіян було пошкоджено.

Можна порахувати ті одинці, які вже виведено з ладу. Це 15 знищених та 12 пошкоджених кораблів ворога,

– розповів він.

Деталізуючи те, як Україна завдала ударів по ворожих кораблях, спікер зазначив, що далеко не все це – результат роботи дронів. Однак, за його словами, на рахунку дронів є достатньо багато пошкоджень ворожих кораблів.

Плетенчук зауважив, що Україна задає тренди в морській війні.

"Україна в цьому сенсі показує новий рівень застосування безекіпажних систем. У нас існує окрема бригада подібних дронів, які використовують надводні, так і підводні дрони. І не тільки для розвідки та розмінування, а й для ураження", – зазначив спікер.

Можливості сил Росії у Чорному морі значно зменшилися

Плетенчук розповів, що останнім часом можливості сил Росії у Чорному морі "значно зменшилися" завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені "триматися якнайдалі та значно обмежений у своїх діях".

Навіть можна сказати, що вони зараз знаходяться в обороні. Проте, небезпека зберігається. На жаль, ворог ще має носії крилатих ракет,

– додав Плетенчук.

Водночас речник наголосив, що "рух українських сил у напрямку послаблення флоту Росії триватиме". Зокрема, Україна, за його словами, буде розширювати свій вплив за першої ж можливості.

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