Уже не "житель": ССО та Сили оборони "хаймарснули" російську станцію
Джерело:Сили спеціальних операцій ЗСУ
Українські воїни знищили ще одну "жирну" ціль. Цього разу з HIMARS вгатили по станції встановлення перешкод Р-330Ж "Житель".
Цікаво, що "Житель" був розміщений досить далеко від лінії зіткнення. Потужні кадри знищення станції бійці ССО оприлюднили в мережі.
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"Хаймарснули" жирну ціль
Усе відбувалося на Донецькому напрямку. Там оператори ССО разом із підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів та виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Далі координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів.
ССО разом із Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль. На відео момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS,
– наголосили воїни.
Як українські військові знищили ворожого "Жителя": дивіться відео
Що таке Р-330Ж "Житель"Це автоматизована російська станція постановки перешкод. За твердженням росЗМІ, вона здатна перехоплювати і придушувати канали управління безпілотників.
Джерело: Wikipedia
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Втрати ворога невпинно ростуть
За понад рік повномасштабної війни проти України станом на ранок 13 квітня держава-агресор вже втратила:
- особового складу – орієнтовно 180 590,
- танків – 3 646,
- бойових броньованих машин – 7 053,
- артилерійських систем – 2 777,
- РСЗВ – 535,
- засобів ППО – 283,
- літаків – 307,
- гелікоптерів – 293,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339 (+5),
- крилатих ракет – 911,
- кораблів та катерів – 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 637,
- спеціальної техніки – 320.