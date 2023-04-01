Окупанти "переможним" маршем впевнено крокують на той світ: втрати ворога станом на 1 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші військові ліквідували 630 бійців ворога.
Що стосується загальної статистики втрат ворога, то з 24 лютого 2022 вдалося відправити на той світ 173 990 окупантів. Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 3 616;
- бойових броньованих машин – 6 981;
- артилерійських систем – 2 683;
- РСЗВ – 527;
- засоби ППО – 279;
- літаків – 306;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
- крилаті ракети – 911;
- кораблі /катери – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;
- спеціальна техніка – 296;
Що відбувається на фронті
У Генштабі ЗСУ також розповіли про те, що відомо про ситуацію на фронті станом на 1 квітня. За наявною інформацією, ворог завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також 6 дронів камікадзе, як успішно збили українські воїни.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою,
– зазначили у Генштабі.
Найінтенсивніші бої зараз точаться за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнку. Через успішні влучання ЗСУ по позиціях дислокації живої сили та техніки окупантів, російські загарбники посилили контррозвідувальні дії у Луганській області.
Зокрема ретельно перевіряють місцевих мешканців на зв'язок з українською армією, а у деяких населених пунктах вимкнули мобільний зв'язок. Вороги продовжують використовувати цивільні житлові домівки для власних потреб на тимчасово окупованих територіях.
Так, у деяких населених пунктах Щастинського району Луганської області людей виселили з власних домівок, аби розмістити в них російських військовослужбовців.
ЗСУ щодня завдають ворогам значних втрат
За минулу добу українські війська завдали 10 ударів по позиціях загарбників. А підрозділам ракетно-артилерійських військ вдалося уразити:
- 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян,
- склад паливно-мастильних матеріалів,
- 2 зенітних ракетних систем,
- артилерійський підрозділ на вогневій позиції.