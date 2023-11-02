Майже 1000 окупантів, ППО, РСЗВ, літак і артилерія: втрати ворога на 2 листопада
2 листопада 2023, 07:51Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Кремль не полишає спроб захопити Україну, хоч зазнає шалених втрат. Тільки за останню добу вороги втратили в Україні 930 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року ворог втратив в Україні понад 300 тисяч солдатів. Це орієнтовно 19 армій НАТО.
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Втрати ворога на фронті
- особового складу – близько 302 420 (+930);
- танків – 5241 (+18);
- бойових броньованих машин – 9877 (+43);
- артилерійських систем – 7292 (+42);
- РСЗВ – 850 (+4);
- засоби ППО – 566 (+3);
- літаків – 322 (+1);
- гелікоптерів – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5488 (+20);
- крилаті ракети – 1549 (+2);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9658 (+34);
- спеціальна техніка – 1032 (+13).
Втрати ворога 2 листопада 2023 року
Останні новини про втрати ворога
- Українські військові атакували ворога на Запорізькому напрямку. Зокрема, там наші бійці розбили батальйон окупантів з Чувашії. Загинули щонайменше 120 окупантів, знищено 10 ворожих машин. Окрім того, на "концерт Кобзона" пішов командир батальйону "Атал" Владислав Матузас.
- Українська розвідка розповіла, що вороги панічно шукають снаряди та вже не можуть вести тривалу війну високої інтенсивності. Зокрема, представник нашої розвідки Андрій Черняк повідомив, що військова допомога з-за кордону не допоможе росіянам переламати хід бойових дій.
- Водночас льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів, що третя хвиля на Авдіївку стане розгромною для росіян.