ЗСУ ліквідували ще 720 загарбників та мінуснули гелікоптер: втрати ворога станом на 25 березня
25 березня 2023, 09:07Читать новость на русском
Від початку повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували 169 890 тисяч російських окупантів. Окрім того, наші захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки.
Упродовж минулої доби українські воїни "задвохсотили" ще 720 загарбників. Про актуальні втрати ворога станом на ранок 25 березня інформує 24 Канал.
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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- особового складу – 169 890 (+720) осіб ліквідовано;
- танків – 2 580 (+6) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6 932 (+11) одиниць;
- артилерійських систем – 2 623 (+7) одиниць;
- РСЗВ – 520 (+9) одиниць;
- засобів ППО – 276 (+0) одиниць;
- літаків – 305 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 297 (+1);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6) одиниць;
- крилатих ракет – 911 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19) одиниць;
- спеціальної техніки – 279 (+2) одиниці.
Втрати російської армії у війні проти України / Інфографіка Генштаб