Ще понад пів тисячі окупантів відправилися до Кобзона: втрати ворога станом на 30 березня
30 березня 2023, 08:05Читать новость на русском
За понад рік повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували понад 170 тисяч російських військових, які незаконно вторглися на нашу територію. З кожним днем втрати ворога лише збільшуються.
Так, лише за одну добу, 29 березня, українські захисники знищили ще 560 окупантів. Окрім того, потрощили багацько російської техніки.
Зверніть увагу Бувають дні, коли співвідношення вбитими сягає 1 до 10, – Маляр про втрати ворога
Втрати Росії у повномасштабній війні проти України
- танків – 3610 (+1);
- бойових броньованих машин – 6974 (+8);
- артилерійських систем – 2671 (+12);
- РСЗВ – 526;
- засобів ППО – 278 (+1);
- літаків – 306;
- гелікоптерів – 291;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2239;
- крилатих ракет – 911;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5518 (+11);
- спеціальної техніки – 291 (+3).
Додамо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Українські ракетники та артилеристи водночас уразили:
- 3 райони зосередження живої сили,
- озброєння та військової техніки противника,
- станцію радіоелектронної боротьби,
- склад боєприпасів,
- 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.
Яка ситуація на фронті
- Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Сил оборони України відбили на них понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.
- В деяких населених пунктах тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, російські загарбники продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини. Зокрема, у Красноперекопську, працівники ФСБ проводять активні контррозвідувальні заходи із супроводженням принизливих процедур фільтрації, здійснюючи роздягання, допити з побиттям цивільного населення тощо.