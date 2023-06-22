Мінус понад три роти окупантів за одну добу: ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку

На Таврійському напрямку окупанти продовжують зазнавати шалених втрат. Оборонці України не дають їм перепочивати та активно нищать загарбників сотнями.

Також на цьому напрямку українські воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках. Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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За одну добу – понад 1000 вогневих завдань

Як зазначив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", лише за останню добу підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку виконали 1 212 вогневих завдань.

Завдяки цьому ворог зазнав великих втрат. Так, вбитими та пораненими окупанти втратили понад три роти. І це при тому, що деякі роти Росії, за даними російських же сайтів, можуть складатися з понад 150 осіб особового складу.

Зазнали на Таврійському напрямку окупанти втрат і в техніці. За словами Олександра Тарнавського, воїни України знищили 21 одиницю військової техніки противника. Зокрема, мовиться про:

3 танки,

6 ББМ (БМП, МТЛБ),

БпЛА "Zala",

БпЛА "Орлан-10",

самохідну артилерійську установку 2С9 "Нона",

РЕБ "Поле-21",

РЛС "Зоопарк",

автомобільну техніку.

Окрім того, Сил оборони також знищили 2 місця зберігання боєприпасів ворога.

Рухаємося вперед,

– лаконічно підсумував Тарнавський.

Ліквідовано уже понад 222 тисячі окупантів

Варто зазначити, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 22 червня кількість ліквідованих окупантів сягнула за позначку в 222 тисячі. Так, з початку повномасштабного вторгнення на той світ уже відправилися 222 650 окупантів, 650 з яких – лише за попередню добу.

Зазнає Росія й втрат у військовій техніці. Так, станом на ранок 22 червня країна-терористка втратила:

7 танків (загальна кількість – 4 013 одиниць),

12 бойових броньованих машин (7 783),

21 артилерійську систему (3 941),

2 РСЗВ (617),

1 засіб ППО (376),

1 гелікоптер (307),

10 БпЛА оперативно-тактичного рівня (3 438),

11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (6 678).



Втрати ворога станом на ранок 22 червня 2023 року / Фото Генштаб ЗСУ