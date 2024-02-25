"Успішно демобілізований": в Україні загинув начальник штабу батальйону Росії

Росія продовжує зазнавати значних втрат у спробах захопити хоча б метр території України. Так, українським захисникам вдалося ліквідувати відразу декілька важливих військових ворожої армії.

В Україні успішно ліквідували начальника штабу батальйону армії Росії, а також кількох важливих військових зі званнями. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан.

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Успішно "демобілізовано"

Офіцер ЗСУ розповів, що нашим захисникам вдалося ліквідувати відразу декілька важливих "персон" російської армії. За його словами, списки загиблих окупантів поповнили:

полковник Паустьян Роман;

підполковник Мурзєєв Олександр;

начальник штабу батальйону 25 ОМСБр капітан Собіров Тимур;

капітан Левченко Костянтин;

капітан Какоткін Дмитро;

капітан Герус Олексій;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павло.

Анатолій Штефан також оприлюднив фото загиблих російських загарбників.

В Україні вдалося ліквідувати 8 загарбників / Фото Анатолія Штефана

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