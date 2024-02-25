"Успішно демобілізований": в Україні загинув начальник штабу батальйону Росії
Росія продовжує зазнавати значних втрат у спробах захопити хоча б метр території України. Так, українським захисникам вдалося ліквідувати відразу декілька важливих військових ворожої армії.
В Україні успішно ліквідували начальника штабу батальйону армії Росії, а також кількох важливих військових зі званнями. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив офіцер Збройних Сил України Анатолій "Штірліц" Штефан.
Дивіться також Це росіянин, однозначно, – у ДПСУ показали взяття у полон перших окупантів 24 лютого 2022 року
Успішно "демобілізовано"
Офіцер ЗСУ розповів, що нашим захисникам вдалося ліквідувати відразу декілька важливих "персон" російської армії. За його словами, списки загиблих окупантів поповнили:
- полковник Паустьян Роман;
- підполковник Мурзєєв Олександр;
- начальник штабу батальйону 25 ОМСБр капітан Собіров Тимур;
- капітан Левченко Костянтин;
- капітан Какоткін Дмитро;
- капітан Герус Олексій;
- старший лейтенант Багрянцев Максим;
- лейтенант Попов Павло.
Анатолій Штефан також оприлюднив фото загиблих російських загарбників.
Втрати російської армії: останні новини
- У ніч проти 23 лютого стало відомо про збиття другого літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов розповів, що внаслідок аварії російського борту було знищено екіпаж у складі 10 людей.
- Нещодавно також оприлюднили інформацію, що українським силам вдалося ліквідувати 20 лютого три роти 36 гвардійської мотострілецької бригади росіян біля села Трудівське, що у Донецькій області. Вони вишикувались на полігоні та чекали генерал-майора Олега Мойсеєва. Однак по них було завдано удару HIMARS. Росіяни опублікували списки загиблих, в яких значаться 68 окупантів.
- Зокрема, Сили оборони 21 лютого вдарили по полігону в Херсонській області. За попередньою інформацією, керівництво угруповання "Дніпро" приїхало на полігон для перевірки вогневої підготовки підрозділів, що мають знову і знову штурмувати Кринки. Внаслідок удару українських сил, було уражено близько 60 бійців російської армії.
- Зауважимо, що у другі роковини війни, яку Росія почала проти України, ворожа армія втратила за останню добу 770 солдатів. Загалом з 24 лютого 2022 року втрати росіян перевищують 400 тисяч.