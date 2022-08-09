Мінус БМП, БК та особовий склад: українські танкісти влучно нищать ворога

Українські військові стримують російського агресора, який значно переважає у живій силі та кількості техніки. Наші захисники демонструють ювелірну точність та нищать загарбників.

Танкісти відпрацювали по прихованому противнику

У пресслужбі оперативне командування "Південь" повідомили про нові звитяги українських воїнів. По загарбниках влучно відпрацювали танкісти 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

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Як зазначили в ОК "Південь", танкісти чудово відпрацювали по прихованому противнику. Унаслідок удару було знищено БМП-3, боєкомплект та особовий склад окупантів.

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Втрати російської армії

У Генеральному штабі ЗСУ зранку 9 серпня опублікували оновлені дані щодо втрат росії у війні з Україною. Від початку повномасштабного вторгнення наші військові ліквідували вже 43 640 окупантів.

Тільки протягом минулої доби було ліквідовано близько 300 загарбників. Орім того, ворог зазнає серйозних втрат і в техніці. Наші воїни знищили 1817 танків, 223 літаки та 193 гелікоптери.

8 серпня втрати росії у війні з Україною оцінили в Пентагоні. Повідомляється, що росіяни втрати від 70 до 80 тисяч осіб. Відповідне число охоплює і вбитих і поранених окупантів.

Заступник міністра оборони США Колін Кол заявив, що з такими втратами росія не досягла жодної цілі, про які говорив владімір путін.

Додамо, що 8 серпня у Військово-Морських Силах інформували про успіхи за добу на Донецькому напрямку. Там наші захисники знищили один ворожий танк та 12 окупантів.

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