Як не від ЗСУ, то від своїх: росіяни змушені наступати, бо їм погрожують смертною карою

Росіяни продовжують зазнавати шалених втрат на фронті. А все тому, що вони щоденно йдуть у наступ. Відмовитися вони не можуть. І на це у них є вагома причина: погрози смертю.

Як зазначив під час телемарафону речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, у ворога не дуже то є вибір. Він або загине від рук ЗСУ, поповнивши статистику втрат, або від своїх же. Тому окупанти змушені постійно йти у наступ.

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Втрати ворога колосальні

Передовсім Череватий зазначив, що на фронт росіяни постійно перекидають бійців. Це вони роблять для того, щоб заповнити підрозділи, які зазнали втрат. Останнє пов'язане з нескінченними спробами йти у наступ, але про все по черзі.

Наприклад, на той же Бахмутський напрямок здебільшого кидають зеків, де й спостерігається значна динаміка втрат. Але з бойовиками з ПВК "Вагнера" ніхто не панькається. Там, так би мовити, дотримуються "дисципліни".

Бійцям категорично заборонено відступати. Єдиний виняток для них – поранення. В іншій ситуації на них очікує смертна кара. Тому, хочуть вони того, чи ні, а в наступ мусять іти. Водночас він супроводжується втратами з боку ворога. І саме тому у російському війську постійна циркуляція солдатів.

Рідні "мобіків" уже їздять на фронт

Свої підрозділи ворог також закриває з допомогою мобілізованих росіян. Але це не надто допомагає "другій армії світу". Ба більше, на Луганському напрямку це ще й стало причиною неабияких проблем. Там, за словами Череватого, наша артилерія ще на початку підходу, буквально розшматувала кілька таких підрозділів.

"Мобікам" довелося втікати. І це, додав речник, надихнуло на створення прообразу руху, який би відстоював їхні права. Ба більше, їхні рідні навіть приїжджали на передову, щоб поговорити з командирами. Адже останні чхати хотіли на втрати. Усіх, хто втікав з поля бою назад, вони вважали дезертирами, а також саджали їх на підвал.

Череватий зауважив, що росіяни нарешті починають розуміти, що щось не так. І що їхні рідні, яких відправили на війну в Україну, гинуть тут явно не за Росію.

У мобілізованих грандіозні проблеми

Але почнімо з того, що жовтень став рекордним за смертністю російських загарбників. На компенсацію Росія витратила понад 3,5 мільярда доларів.

В Інституті з вивчення війни зауважили, що у росіян серйозні проблеми з забезпеченням. І це, переконані укладачі звіту, призводить до масових втрат.

У росЗМІ припускають, що країна-агресорка таки втратить близько 100 тисяч мобілізованих до весни. Тож у Росії їм уже готують заміну. На думку оглядачів, їх на фронті замінять строковики.

Додамо, що напередодні Путін зустрічався з матерями окупантів. Він спробував їх недолуго заспокоїти. І, як приклад, навів статистику смертей від алкоголізму або ДТП. Мовляв, їхні рідні гинуть за благе діло, а не під колесами іржавої "Лади".

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