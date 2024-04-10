Захисники щодня змушують ворога шкодувати про те, що він ступив на українську землю. Грузом "200" окупанти повертаються до Росії.

Нещодавно чорні пакети довелося готувати для ворожих офіцерів різних рангів. Про це повідомив полковник Анатолій Штефан із позивним "Штірліц".

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Нові глядачі Кобзона

Український військовослужбовець поширив фото ліквідованих в Україні окупантів, а також повідомив їхні імена. Виявилося, на концерті Кобзона забронювали ще 9 місць.

Так, квитки на виступ радянського співака купили для

заступника командира полку з озброєння – начальника технічної частини 59 мсд майора Борсука Сергія;

Борсука Сергія; майора Лифановського Олександра;

Лифановського Олександра; майора Жаркова Дениса;

Жаркова Дениса; старшого помічника начальника штабу полку 98 ВДД капітана Овчинникова Івана;

Овчинникова Івана; старшого лейтенанта Вдовенко Кирила;

Вдовенко Кирила; лейтенанта Кривоусова Миколи;

Кривоусова Миколи; лейтенанта Мурзаєва Мухамеда;

Мурзаєва Мухамеда; молодшого лейтенанта Кліндукова Романа;

Також відомо, що підполковник Рінат Гімалов "самоліквідувався". Військовий комісар потрапив у ДТП на трасі в Уфі.

Окупанти відправилися до пекла /Фото "Штірліц"

Нагадаємо, що за понад два роки повномасштабної агресії Росія втратила близько 450 080 особового складу. За останню добу Сили оборони ліквідували 830 ворожих солдат.

Над Кримом збили російський вертоліт

Над територією окупованого півострова успішно "відлітався" російський вертоліт Ка-27. Це судно може виявляти підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх із застосуванням бортових засобів ураження.

Вартість одного гелікоптера Ка-27 оцінюють в 1,5 мільйона доларів США. Ка-27 є важливими для росіян, оскільки слугують для охорони флоту.

Нещодавно захисники поділилися кадрами, на яких завдають ударів по автівках із загарбниками. Задля цього українські воїни використали FPV-дрони.

А 8 квітня у Калінградській області горів ракетоносій "Сєрпухов", який вміщає 32 члени екіпажу. За пожежою на російському кораблі стоїть українська розвідка.