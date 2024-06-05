Путіну дуже важливо щось показати: Черник спрогнозував найближчі тижні на фронті
Протягом травня 2024 року ЗСУ встановили рекорд щодо ліквідації особового складу ворога – приблизно 39 тисяч окупантів за місяць. Також абсолютний рекорд і по артилерійських установках загарбників – 1 160 одиниць було знищено за травень.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, найближчим часом зменшення інтенсивності втрат Росії на війні проти України не буде.
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"Мій погляд, що зараз ці найближчі тижні зниження інтенсивності не буде. Бо все-таки саміт у Швейцарії дуже важливий для Путіна. Зокрема, йому важливо його зірвати. Він буде намагатися показати, що він щось може", – припустив він.
Випереджувальне знищення
Як зазначив Петро Черник, розуміючи, що воєнно-промисловий комплекс Росії може знімати з консервації і ремонтувати 300 – 400 гармат на місяць, не більше, то зараз розпочалось випереджувальне знищення. Однак не варто поспішати дуже радіти. Адже загарбники мають на складах до 10 тисяч артилерійських установок різних калібрів.
Але якщо ми будемо рухатися такими темпами, то вони точно не зможуть наростити оце трьохсоттисячне угруповання, яке вони задекларували. Поки що не перевищують мобілізацію 30 – 35 тисяч особового складу на місяць. Хоча потенціал мають, до 3 мільйонів осіб у резерві у них є,
– підкреслив військовий експерт.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби на фронті загалом відбулося 110 бойових зіткнень. Російські війська продовжують спроби наступу на кількох напрямках. Ворог має просування біля Роботиного.
- Російські загарбники завдали 3 ракетні удари, застосувавши 4 ракети; здійснили 61 авіаудар, застосувавши 82 керовані авіабомби. Також росіяни здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 120 – із застосуванням РСЗВ.
- За минулу добу Росія втратила 1 280 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 513 700 російських загарбників.