Росії дуже важко відновити цей потенціал: як чергова втрата Су-34 може вплинути на фронт

ЗСУ 3 серпня атакували аеродром "Морозовськ" у Ростовській області Росії. Внаслідок цього було знищено один бомбардувальник Су-34 та ще два могли бути пошкоджені. Загалом за період повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили десятки таких літаків.

Ворогу зараз дуже складно відновити цей потенціал. Це 24 Каналу пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"На рік Росія може приблизно десь до ескадрильї Су-34 постачати своїй армії. До ескадрильї – це приблизно 10 літаків. За період повномасштабного вторгнення в Україну загарбники втратили десятки Су-34. Їм зараз дуже важко відновити цей потенціал", – зауважив він.

Виробництво Су-34 буде пригальмоване

Олександр Коваленко підкреслив, що середньостатистичне виробництво Су-34 в окупантів – це один літак на місяць, а може бути й менше. Тобто за місяць вони можуть виготовити один літак, а за одну ніч вони втратили один Су-34, два були пошкоджені, які не боєздатні та ще невідомо, скільки будуть ремонтуватись.

Однак коли вони будуть проходити ремонтні роботи, звісно, будуть відволікатися спеціалісти, які розуміються на Су-34. Тому буде пригальмовано процес виробництва Су-34 з нуля,

– наголосив військовий оглядач.

Тому планомірне покрокове знищення російських бомбардувальників Су-34 зможе повпливати на їхнє подальше використання.