"Потєрь нєт": у Росії закликали розмножуватися, щоб не вимерти

Поки українські військові відправили "на концерт Кобзона" чергову партію чорних пакетів, росіяни продовжують брехати про кількість загиблих російських солдатів на війні проти України. Тим часом, свій народ вони вже закликають розмножуватися, аби не вимерти.

Усе, мовляв, через те, що територія величезна, а населення зменшується, інформує 24 Канал. Так один із командирів кадирівців навіть записав відеозвернення.

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"У нас населення 148 мільйонів людей в Росії. Ми з вами, виявляється, є хазяйвами, які населяють одну шосту планети Земля, де розташована більша частина сировини, прісної води. По суті, у нас в країні є все", – сказав окупант.

Усе, окрім унітазів. Певно, "добрі хазяйва", якщо тягнуть з війни в Україні додому пралки та холодильники, бо не мають можливості того купити.

Ми з вами маємо розуміти, що, якщо ми не будемо розмножуватися, якщо рускіє як нація, яка, по суті, утворює державу, якщо рускіє не почнуть народжувати дітей, то через 50 – 100 років рускіє будуть, напевно, вже народом, який вимирає,

– наголосив кадирівець.

І це, зазначив він, "не вигідно" представникам інших народів, які живуть в Росії. Дуже багато слова "рускіє". Напевно, за методичкою працює.

Окупанти вже визнають війну

"Головне завдання рускіх – на рівні з тим, як "перемогти" в цій війні, головне завдання – це народжувати дітей", – зазначив російський військовий.

Стоп, а як же так звана "СВО"? Вже все?

Як росіян закликають розмножуватися, щоби не вимерти: дивіться відео

"Для того, щоби геометрична прогресія щодо розширення нашого населення, яке, по суті, має й володіти цими землями, і керувати цією державою і, як кажуть, створювати безпеку нашої держави. Якщо цього не буде, то рускіе будуть вже народом, який вимирає", – продовжив він.

Дивно, якщо "потєрь нет", то чому вже за 50 – 100 років рускіє почнуть вимирати? Кадирівець закликає, аби росіяни робили усе для того, щоби мати в родинах щонайменше 5 дітей. Певно, щоб не шкода було робити черговим "гарматним м'ясом".

Втрати ворога на війні проти України: